El lunes 9 de septiembre, la 52ª edición de los Martín Fierro se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Buenos Aires, donde grandes estrellas de la televisión fueron premiadas. Santiago del Moro fue quien estuvo al mando del gran evento organizado por “APTRA” (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas), y Gran Hermano, programa que comenzó a conducir en 2022, ganó como “mejor reality“, por lo que los exjugadores que fueron invitados: Rosina Beltrán, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Catalina Gorostidi, Lisandro “Licha” Navarro, Joel Ojeda, Julieta Poggio, Lucila “La Tora” Villar, Nacho Castañares y Virginia Demo, subieron al escenario a recibir el premio, pero, entre ellos, no se encontraba Juliana “Furia” Scaglione, la participante más polémica de la edición 2023 – 2024 y, durante el streaming “Toda” (Carajo), comandado por Alex Caniggia, hizo un fuerte descargo.

Los picantes dichos de Furia de por qué no la premian

Con respecto a que no fue invitada, Furia, lanzó: “Es algo ilógico, loco. ¿Qué les pasa? ¿Cuánta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso? No creo que todos sean así, quiero seguir confiando en que la gente es buena y en que la gente de mier… va a desaparecer. Váyanse, hijos de pu… Arránquense los ojos de la envidia, mueran de envidia”.

Y, luego, se indignó ya que nadie la premió. “Es muy horroroso que, en mi propio país, no me premien para nada y afuera sí. Que tenga que sacar la visa para ir a otro lado, a Miami, a buscar un premio, por ejemplo. Va a pasar y les va a doler en el alma. ¿Cómo puede ser que mi país no me premia?”, concluyó.

¿Qué dijo Santiago del Moro sobre Furia al recibir el Martín Fierro por Gran Hermano?

A pesar de no haber sido invitada, Del Moro le dedicó unas palabras a Furia.

“Gracias a los chicos que son protagonistas, a los que están y a los que no. Juli, Furia, esto es tuyo también”, expresó Santiago.

Qué día vuelve Gran Hermano a la pantalla de Telefe

Además, el conductor dijo cuándo volverá el reality a la pantalla de Telefe. “Regresa los primeros días de diciembre de 2024”, informó.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

