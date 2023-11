Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Taylor Swift dará este jueves el primero de sus conciertos en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el marco de su gira The Eras Tour. Se trata de un show en los que repasará los mejores éxitos de sus diversas etapas musicales como: Speak Now, 1989, Red, Reputation, Folklore y Evermore.

Antes de que abrieran las puertas del estadio, la fila de asistentes superaba las 20 cuadras. Pese al calor en la ciudad, los jóvenes se mostraron sumamente entusiasmados, muchos de ellos lookeados con atuendos que hacen referencia a las canciones de la artista y un detalle: todos ellos luciendo montones de “friendship bracelets“, unas pulseras hechas a mano que se intercambian durante los conciertos.

El furor es tal, que en las mercerías del barrio Once, se acabaron las mostacillas y elementos necesarios para hacerlas.

¿Qué son las ‘friendship bracelets’ para los conciertos de Taylor Swift?

El concepto de pulseras de amistad data de hace tiempo y suelen representar el vínculo amistoso entre dos personas que utilizan el mismo brazalete.

Lo divertido de esta tradición es que involucra el intercambio de varias pulseras que cada fan hizo con sus propias manos. Lo ideal es que las manualidades tengan detalles sobre la carrera de la cantante o alguna canción favorita, una estrofa o una era específica, es decir, un álbum de la cantante.

La práctica de fabricar ‘friendship bracelets’ e ir a intercambiarlos a los conciertos de Taylor Swift inició por una de las letras en una sus canciones en el álbum de Midnights: ‘Your On Your Own Kid’.

Esto es lo que menciona la canción sobre aquellas pulseras en español:

“Todo lo que pierdes es un paso que das

Así que haz las pulseras de la amistad,

aprovecha el momento y saboréalo”.

Asimismo, The Hollywood Reporter revela que esta práctica se realiza para evitar que los ‘swifties’ se vayan del evento sin al menos un recuerdo.

“Cuando llegué a la mercancía, ya no quedaba nada de mi talla, pero casi es más bonito que me lleve a casa un brazo lleno de pulseras hechas a mano por los amigos que he hecho esta noche”, explicó uno de los asistentes a la gira de Taylor en Estados Unidos en conversación con The Hollywood Reporter.

Cómo hacer los “friendship bracelets”

Las pulseras de la amistad son accesorios muy fáciles de diseñar y confeccionar, pero el verdadero valor radia en la intención de hacerlas y regalárselas a otros fanáticos. Antes de comenzar a hacerlas, se debe definir el diseño, que puede ser de un solo álbum o de una canción.

Para realizarlas se necesita:

Hilo elástico trasparente

Mostacillas de colores

Mostacillas que tengan letras, las que necesites para poder crear las palabras que elijas.

Algunos broches para cerrar las pulseras

Para los diseños, se pueden tener en cuenta los colores que se asocian a cada uno de los discos de Taylor como: verde, amarillo, violeta, rojo, rosa, negro, gris, naranja y azul.

Una vez tengas las mostacillas es momento de enhebrarlas en el hilo elástico en el orden que prefieras, manteniendo una coherencia con las letras para poder formar las palabras.