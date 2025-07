La competencia de futsal juvenil en Río Gallegos siguió su curso en el Torneo Anual Eduardo “Topo” Montiel con nuevos enfrentamientos que dejaron pocas novedades en el liderazgo, pero sí movimientos en la zona media de cada tabla. Tras la última fecha, los torneos Sub 15, Sub 17 y Sub 20 confirman la tendencia: punteros fuertes y un pelotón de perseguidores que no afloja.