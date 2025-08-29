Una historia de ilusión, frustración y polémica llegó a Netflix. Javier Zapata, un trabajador rural chileno, aseguró haber ganado más de 2,5 millones de dólares en el Kino, la lotería más famosa del país. Sin embargo, nunca pudo cobrar el premio por un detalle insólito: el ticket estaba destruido.

Zapata contó que el cartón cayó en la estufa a leña y luego fue arrojado a la basura por error. Cuando quiso presentarlo, estaba ilegible, sin número de sorteo ni código de seguridad. La empresa rechazó el reclamo y el caso se convirtió en noticia nacional en 2018.

En 2022, el jugador inició una demanda civil, pero en 2024 fue desestimada por falta de pruebas. A pesar de ello, la batalla judicial sigue abierta en la Corte de Apelaciones.

De la tragedia al streaming: “Millonario” en Netflix

La increíble historia inspiró el documental “Millonario”, que se estrenó en Netflix el 28 de agosto de 2025. Con menos de 100 minutos, reconstruye el drama de Zapata y muestra cómo la ilusión de un giro de vida puede chocar contra las reglas estrictas de los sorteos.

La producción cuenta con testimonios del propio Zapata, familiares y vecinos, y fue dirigida por José y Felipe Isla, con guion de Susana Quiroz Saavedra y Loreto Caro-Valdés.