Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló sobre el homenaje musical que brindará este sábado el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, en el marco del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco y que será transmitido en vivo por Canal Orbe 21.

En comunicación telefónica con Radio Mitre valoró la propuesta como un espectáculo cultural con un claro mensaje religioso, orientado a acercar el anuncio del Evangelio a nuevos públicos, especialmente jóvenes y personas alejadas de la vida eclesial.

García Cuerva expuso que se trata de una propuesta que toma ideas y textos del papa Francisco para musicalizarlos, y sostuvo que el objetivo es ofrecer, a través de un lenguaje distinto, un anuncio de Jesús “sin asco, sin miedo y sin demora”, retomando una expresión de Evangelii Gaudium (exhortación apostólica de Francisco) en el número 23.

Además, subrayó que no se trata de una celebración sacramental, sino de un evento musical “disruptivo”, con capacidad de llegar a quienes habitualmente no se acercan a espacios religiosos.

Durante la entrevista también fue consultado sobre qué información tenía respecto a la posibilidad que el papa León llegue antes de fin de año. “Más o menos la misma que ustedes. La posibilidad grande de que antes de fin de año pueda venir a la Argentina”, mencionó.

Asimismo, sobre la reserva del estadio de River Plate entre mediados de octubre y de noviembre, señaló: “Respecto a ese dato, el otro día consulté algunas personas, incluso, de la comisión directiva de River, entre ellos dicen que ya desde el año pasado ellos ofrecían la posibilidad de que, cuando sea lo del papa, esté la cancha de Rivera a disposición, pero no hay como ni fecha precisa ni nueva decisión sobre el tema”.