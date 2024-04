La Fiesta de San Expedito en el Santuario de Balvanera reunió a decenas de fieles este 19 de abril. La Parroquia Nuestra Señora de Balvanera resguarda la imagen de San Expedito desde hace 20 años, y la gente acude para pedir y agradecer por causas justas y urgentes.

En ese contexto, el Arzobispo Jorge García Cuerva dijo que “no queremos perder la esperanza. Cada uno de nosotros está haciendo un esfuerzo gigante. Háganlo todos, muchachos, por favor. No se aumenten los sueldos, hagámoslo todos. Por eso… Hagámoslo todos, sí”.

Además, en su homilía, recordó que “cada uno le viene a dar gracias también, porque sabemos que por más que estamos llenos de dificultades, queremos tener, igual que ese leproso, un corazón agradecido. Queremos ver la parte del vaso llena en la vida, no solamente lo negativo”.

También insistió sobre la alegría del cristiano: “La persona que es agradecida también es alegre, porque siempre también hay un motivo para estar alegre. No somos tontos, no tenemos esa alegría berreta de un optimismo zonzo, sabemos que hay problemas. Nuestra alegría no es un carnaval, no es que la vida está todo bien y todo es euforia, no”.

Finalmente, pidió especialmente por las causas justas y urgentes de cada persona y por la unidad y prosperidad de Argentina, instando a todos a contribuir con esfuerzo y conciencia. El Arzobispo expresó: “San Expedito, tené compasión de nosotros. Tenemos muchos pedidos en el corazón, pero tenemos uno especial que es de todos juntos. Queremos una Argentina fraterna, unida, que salga adelante, que se termine la crisis. Pero ayúdanos, que todos tomen conciencia y que el esfuerzo lo hagamos todos. Por favor”.