Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Sala de Prensa Vaticana comunicó este sábado que el papa León XIV ha designado al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, delegado Pontificio para la International Commission of Catholic Prision Pastoral Care (ICCPPC).

La Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica fue fundada en un congreso internacional, convocado en Roma en el Año Santo de 1950, por el Secretario de Estado (futuro papa Pablo VI) y se propone servir con espíritu evangélico a las comunidades carcelarias. A su vez, esta comisión depende hoy del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

En este marco, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dio a conocer la carta mediante la cual comunica la designación al arzobispo de Buenos Aires.

En la comunicación, firmada por el presidente de la CEA, arzobispo de Mendoza, Marcelo Daniel Colombo y el secretario general de la CEA, obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro, expresaron: “Hemos recibido con alegría tu designación, anunciada esta mañana por el papa León XIV, como Delegado Pontificio para la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC)”.

“La Conferencia Episcopal Argentina recibe con gratitud este nombramiento, que reconoce tu trayectoria pastoral, siempre marcada por la sensibilidad hacia las personas privadas de su libertad y sus familias. Confiamos en que tu servicio será un valioso aporte para la Iglesia universal”, señalaron.

“Elevamos nuestra oración para que el Señor te ilumine en esta misión que el Santo Padre te ha confiado. Pedimos a la Virgen de Luján que te cubra con su manto en este servicio”, cierra la misiva.

Cabe mencionar que es la primera responsabilidad que el papa León XIV le encomienda al exobispo de la Diócesis de Río Gallegos, pero no la primera que recibe de un sumo pontífice.

Durante el papado de Francisco, García Cuerva fue comisario pontificio en el Instituto Miles Christ y fue designado miembro del Dicasterio para las Iglesias Orientales y del Dicasterio de los Obispos.