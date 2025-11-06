Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Ignacio García Cuerva presentará junto a Editorial Claretiana “Mantengamos la esperanza” este lunes 10 de noviembre en la parroquia “Nuestra Señora de Loreto”.

Desde las 19:00hs celebrará la Eucaristía y a las 20:00, presentará esta nueva obra que ofrece un recorrido espiritual y pastoral en un tiempo marcado por búsquedas y desafíos. García Cuerva describe tres aspectos como ser, signos de esperanza, peregrinos de esperanza en el marco de este año jubilar y la carta pastoral 2025 “Vive Cristo, nuestra esperanza”.

Cabe recordar que hace poco más de un año en la cripta de la parroquia “San Nicolás de Bari” presentó “Una alegría que nadie nos podrá quitar” y en 2023, “Que haya lugar para todos”.