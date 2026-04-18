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Este martes, jornada en la que se cumple el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, la Arquidiócesis de Buenos Aires invita a todos los fieles a celebrar la misa en la Basílica San José de Flores a las 20:oo, presidida por el arzobispo, monseñor Jorge García Cuerva.

La Basílica de San José, parroquia que frecuentaba Bergoglio desde su juventud y donde descubrió su vocación sacerdotal, será el punto de encuentro donde se agradecerá por su vida y legado que dejó en la Iglesia. En Buenos Aires fue arzobispo desde 1998 hasta 2013 cuando se convirtió en sumo pontífice.

Sacerdotes, consagradas, seminaristas y fieles que peregrinan en distintos puntos de la arquidiócesis de Buenos Aires participarán en esta celebración de acción de gracias en la que se dará gracias por la fecundidad a lo largo de su vida. La misa será transmitida en vivo por Canal Orbe 21.