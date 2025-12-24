El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, compartió su mensaje navideño mediante un mensaje audiovisual grabado en la Parroquia “Nuestra Señora de la Misericordia”, en la que invitó a los fieles a acoger la paz verdadera que trae Jesús al mundo.

En su reflexión, el arzobispo recordó que cada Navidad “es una oportunidad para volver al corazón de Dios que nos regala toda su ternura y su paz. Que podamos compartir la paz de Jesús con tantos hermanos que están viviendo momentos difíciles, angustia, tristeza, pobreza, desesperanza”.

En este contexto, pidió: “Hagamos un lugar para ellos en el propio corazón y también en el corazón de nuestra comunidades”.

Citando las palabras del papa León XIV dijo: “Los pobres más pobres ocupan un lugar preferencial en el corazón de Dios, que también lo tengan en el corazón de nuestra ciudad”.

“Que en esta Navidad podamos renovar nuestra esperanza porque en cada corazón nace Jesús ¡Feliz Navidad para todos!”, concluyó.