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La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina sigue generando repercusiones en el ámbito eclesiástico. Tras el anuncio oficial, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, expresó su entusiasmo por el viaje apostólico que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

“Tenemos mucha alegría y sabemos que es un enorme desafío porque se vienen meses de mucho trabajo”, afirmó García Cuerva en declaraciones radiales, al referirse a los preparativos que demandará la visita del Santo Padre.

Aún no están definidas las actividades del Papa

El arzobispo evitó brindar detalles sobre el itinerario que cumplirá León XIV durante su estadía en el país, aunque confirmó que las actividades previstas incluirán la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la ciudad de Luján.

En ese sentido, explicó que todavía se analizan las locaciones donde se desarrollarán los encuentros con los fieles y que la prioridad es encontrar espacios abiertos que permitan albergar una gran cantidad de personas.

“Son tres días y solo puede estar en tres ciudades, pero es una visita para toda la Argentina. Se busca animar la visión eclesiástica y trabajar en la proyección de la Iglesia y del Papa después de su partida”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre.

Un recuerdo de la visita de Juan Pablo II

García Cuerva también evocó la visita de Juan Pablo II al país y recordó que, cuando ocurrió aquel viaje pastoral, cursaba el último año de la escuela secundaria.

Según contó, esa experiencia marcó su vida y dos años después nació su vocación sacerdotal, un camino que hoy lo encuentra al frente de la Arquidiócesis de Buenos Aires y participando en la organización de un nuevo acontecimiento histórico para la Iglesia católica en la Argentina.

La llegada de León XIV será la primera visita oficial del nuevo Pontífice al país y se espera que convoque a miles de fieles de distintas provincias, en una agenda que comenzará a definirse en las próximas semanas.