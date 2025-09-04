Garrahan: un nuevo paro y el pedido por la inmediata implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica Trabajadores del hospital anunciaron que tomarán medidas para “rechazar” el posible veto presidencial de la iniciativa que ya fue aprobada por el Congreso.

Trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), junto con familiares, autoconvocados y todos los sectores del hospital votaron un nuevo paro para el próximo 12 de septiembre y un cabildo abierto para este viernes con el objetivo de “rechazar” un posible veto presidencial sobre la Ley de Emergencia Pediátrica, de la que solicitan su “inmediata” implementación.

En una asamblea realizada este miércoles en la institución, definieron, además, una batería de medidas gremiales y políticas “para enfrentar la crisis que atraviesan”.

Según informó APyT a Noticias Argentinas, el paro del viernes de la semana próxima será de 24 horas y comenzará, como sucede habitualmente, a las 7.00hs.; cerca del mediodía, habrá una asamblea para definir la continuidad del plan de lucha.

“La implementación urgente de la ley de Emergencia Pediátrica sería un paso importante para, entre otras cosas, detener las renuncias, que ya ascienden a más de 250. Cada renuncia desarma equipos interdisciplinarios que llevan años de formación y capacitación”, señalaron los miembros de la Asociación.

Las medidas se suman al plan de lucha que, desde hace meses, sostienen los distintos sectores del Garrahan “frente a la crisis salarial y de financiamiento” que padece la institución “por el ajuste” del presidente de la Nación Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

“El Garrahan es el centro de atención de alta complejidad para niños, niñas y adolescentes de referencia nacional y, como decimos siempre, que atiende 600.000 consultas por año. Además, concentramos el 40% de atención de los casos de cáncer infantil y realizamos la mitad de los trasplantes pediátricos del país”, concluyeron.