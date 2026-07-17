Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Miles de argentinos viajaron hasta Estados Unidos para acompañar a la Selección en la final del Mundial 2026, donde buscará su cuarto título histórico frente a España. Si bien aún no hay cifras oficiales definitivas, estimaciones privadas calculan que el desembolso total rondaría los 450 millones de dólares, aunque descartan que esto genere una presión relevante sobre el dólar.

Según el análisis de la consultora Qualy, se estima que alrededor de 45.500 personas viajaron para seguir el torneo: un 30% más que en Qatar 2022, explicado por la mayor oferta aérea y la mayor cercanía geográfica. El cálculo considera un gasto promedio de 10 mil dólares por persona en alojamiento, traslados y gastos locales —sin incluir pasajes—, mientras que otros informes indican que un viaje básico para la final arranca en los 5.500 dólares y puede superar los 6.700 en opciones más completas.

Hinchas argentinos en Estados Unidos.

Los especialistas coinciden en que este monto no alterará el escenario cambiario. Desde Qualy señalaron que representa apenas un 6% del déficit turístico anual proyectado en unos 7 mil millones de dólares, y que además se trata de un gasto concentrado en dos meses, que en parte sustituye a viajes habituales de vacaciones de invierno.

Por su parte, el economista Federico Vaccarezza indicó que el rango real estaría entre los 250 y 500 millones de dólares, y que gran parte se cubre con ahorros propios, por lo que no genera demanda extra de divisas en la magnitud que podría suponerse. “Si bien se suma presión en un contexto de escasez, no tendrá efectos directos sobre la cotización”, explicó.

Datos oficiales del INDEC muestran que en los primeros cinco meses del año salieron del país casi 5,9 millones de turistas: un 12% menos que en el mismo período de 2025. Por su parte, el Banco Central registra un déficit cambiario acumulado de 4.131 millones de dólares en lo que va del año, un valor menor al récord del año pasado pero muy superior a los niveles de 2023 y 2024. En todo 2025, los gastos de argentinos en el exterior superaron los 10 mil millones de dólares.