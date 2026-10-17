El mundo Independiente se ve revuelto en los últimos días a la espera de lo que serán las elecciones presidenciales, el próximo 13 de diciembre. Mientras las listas terminan de conformarse, hay una que genera más dudas que certezas: se trata de la que encabeza Gastón Gaudio.

El extenista es uno de los que quiere presidir al Rey de Copas, aunque una lluvia de dudas cae sobre su nombre propio: ¿Está preparado para semejante labor?

En las últimas horas, la noticia fue la reaparición televisiva de Gaudio en el programa de Mario Pergolini, la cual desató aún más interrogantes sobre sus facultades para presidir al Rojo.

Es que, más allá de las especulaciones sobre ocupar el sillón de Mitre 470, lo que se volvió completamente viral fue la insólita y peligrosa anécdota que relató sobre su paso por Estados Unidos, más precisamente por Las Vegas.

Fiel a su estilo descontracturado, el exdeportista recordó un viaje que pretendía ser una escapada corta de siete días junto a cinco amigos y terminó transformándose en un descontrol de dos meses.

En su relato, Gaudio detalló que en los hoteles de Las Vegas suelen inyectar oxígeno mediante el aire acondicionado para que la gente no sienta cansancio y continúe apostando sin parar en los casinos. Al llegar al día 58 de la estadía, el excampeón de tenis sintió temor por la espiral en la que estaban inmersos y decidió sacar un pasaje de regreso urgente hacia la Argentina.

Aquel escape a tiempo terminó salvándolo de un dolor de cabeza mayor. Dos de los amigos que integraban la comitiva prefirieron quedarse unos días más en el lugar y la travesía concluyó con un grave expediente policial y la intervención de las fuerzas de seguridad locales.

El raid mediático del “Gato” reabrió de inmediato el debate entre socios e hinchas de Independiente sobre la llegada de figuras ajenas a la política tradicional del fútbol.

En medio de un clima electoral tenso, muchos se preguntan si un perfil tan “desestructurado” y célebre por sus travesuras es la figura adecuada para tomar las riendas de un gigante en crisis de cara a los comicios de diciembre.

El rol del “outsider” genera posturas encontradas: si bien está la promesa del Emir de Qatar y sus “petrodólares“, se cuestiona con severidad si una figura sin trayectoria en la gestión deportiva ni formación en la administración de instituciones complejas puede presidir Independiente.

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