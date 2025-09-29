Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la alfombra roja de los Martín Fierro a la Televisión, que se desarrolló este lunes en el Hilton Buenos Aires, el presentador y periodista Germán Paoloski habló brevemente con La Opinión Austral, que realiza una cobertura especial del evento que premia las mejores producciones y figuras de la TV argentina en 2024.

“Siempre es lindo estar nominado, le decía a un colega que en las últimas cuatro ediciones nos tocó estar nominados y perdimos, cosas de la vida, pero yo creo que en algún momento se va a dar, ojalá a sea hoy”, dijo el nominado por El Noticiero de la Gente (Telefe).

Asimismo destacó: “Me ha tocado ganar otros Martín Fierro en otro momento. Por suerte, la gente de APTRA siempre se acuerda de mí, tanto en radio como en tele. He tenido nominaciones, he ganado premios, siempre agradecido de que me nominen”. Y cerró: “Hay muchos que merecen el Martín Fierro de Oro hoy”.

