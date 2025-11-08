Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los números hablan por sí mismos: 18 títulos internacionales reflejan la importancia de Independiente, un club que escribió capítulos gloriosos del fútbol argentino. Su grandeza queda reflejada en sus conquistas: 7 Libertadores, 2 Intercontinentales, 2 Supercopas, 3 Interamericanas, 2 Sudamericanas, 1 Recopa y 1 Suruga. El Rojo tiene una hazaña que no se pudo igualar: ganó cuatro Libertadores consecutivas entre 1972 y 1975. Una época dorada que convirtió al equipo en leyenda.

Cinco glorias del Rey de Copas visitaron Crónica y recibieron su merecido homenaje. Ricardo “Chivo” Pavoni, Osvaldo “Japonés” Pérez, Miguel Ángel “Pepé” Santoro, Francisco “Pancho” Sá, y Eduardo Maglioni coincidieron en que el cariño de la gente los motiva a seguir y lo calificaron como “un mimo al alma”. Los ex jugadores analizaron el fútbol actual y explicaron el rol que ocupan en la captación del club de Avellaneda.

“Después de muchos años, todavía se acuerdan de nuestros equipos y eso es muy importante. Nos mantiene vigentes”, sostuvo el Chivo Pavoni, el mejor lateral izquierdo de Independiente. Se trata del futbolista que más Libertadores obtuvo en una misma institución. Fueron cinco en total, todas en Independiente, el club que aprendió a amar desde su llegada en 1965 de su Uruguay natal. La obtuvo el año de su arribo y luego participó del tetracampeonato 1972-1975, algo que tampoco ningún equipo logró emular.

Las glorias de Independiente estuvieron en Crónica. (Crónica/Pablo Villán)

Un 3 ganador que portaba con orgullo la cinta de capitán y que marcó la friolera de 73 goles en 423 partidos, completando su gran foja con la Intercontinental 1973; las Interamericanas del mismo año, de 1974 y 1976 y los Nacionales 1967 y 1970 además del Metropolitano 1970.

Sobrio, seguro, firme debajo de los tres palos pero especialmente rendidor por completo en los partidos decisivos, Miguel Ángel Santoro es el arquero más importante de la historia de Independiente. Su enorme garantía fue clave para que el Rojo lograra 10 títulos en su época dorada. Si bien lo había hecho dos años antes a nivel local, su debut internacional fue en la final de la Libertadores 1964, siendo un titán ante Nacional.

En la conquista del año siguiente fue fundamental al atajarle un penal al Beto Menéndez en la semi con Boca. También aportó su tranquilidad para levantar las de 1972 y 1973. Además obtuvo la Intercontinental e Interamericana 73 y cuatro torneos locales. “Ganar una Libertadores no se olvida en la vida”, dijo Eduardo Maglioni, quien entró en el récord Guinness por hacer tres goles en 1 minuto y 52 segundos.

Pancho Sa y Eduardo Maglioni en Crónica. (Crónica/Pablo Villán)

También ganó la Libertadores de 1972, convirtiendo dos tantos en la final estando lesionado, en 1973 salió campeón de la Libertadores, Interamericana e Intercontinental y obtuvo los torneos metropolitanos de 1970 y 1971.

Por su parte, Osvaldo Pérez, el único futbolista en jugar en Boca, River, Independiente y Racing, ganó en el Rey de Copas los torneos nacionales de 1977 y 1978. En los estudios de Crónica, el Japonés enfatizó que “no es lindo el futbol de hoy” debido a que “se juega todo igual y esta situación genera que se encasille a un jugador y no alcance para demostrar lo que sabe”.

En la actualidad, Santoro, Pavoni, Sá y Pérez conforman parte de la coordinación de fútbol desde el área de captación, por lo que su contacto con el club es permanente. Coinciden en que “los mantiene vigente” y buscan pulir los detalles de los chicos que se prueban en la institución.

Saludando como en las épocas dorada en Independiente. (Crónica/Pablo Villán)

Pavoni reconoció que lo primero que hace cuando habla con los defensores es “preguntarles qué hacen bien, y con el tiempo se adaptan las cosas a favor de cada uno”, mientras que Santoro enfatizó que el puesto de arquero es el que más requiere perfección” y sostuvo que la clave está en “el trabajo diario”.

(Crónica)