En una entrevista exclusiva con las periodistas Camila Ferrer Pose y Laura Morales en el stand oficial, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue entrevistado por La Opinión Austral.

Estuvo acompañado por la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Gustavo Garay, y el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori.

Analizaron el impacto de la participación santacruceña en la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. Evaluaron los discursos del presidente Javier Milei y del titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y repasaron los próximos proyectos para la región.

El gobernador de Sanat Cruz, Claudio Vidal, en la entrevista con La Opinión Austral. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

En la entrevista, las autoridades analizaron el escenario político y económico nacional luego de escuchar las alocuciones del presidente de la Nación, Javier Milei, y del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Ambos discursos marcaron el ritmo de las conversaciones entre los actores del sector agroindustrial presente en Palermo.

El lente de Camila Ferrer Pose en el backstage de la entrevista exclusiva con el gobernador Claudio Vidal.

Asimismo, los representantes santacruceños pusieron en valor las oportunidades de desarrollo que se abren para la región. En ese sentido, resaltaron de manera estratégica el acompañamiento técnico y financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un respaldo fundamental que permitió consolidar la presencia institucional y de los productores locales en el predio porteño.

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El trabajo desplegado en La Rural forma parte de un despliegue informativo multiplataforma. La cobertura completa se publicará en la edición impresa de este lunes de La Opinión Austral, se transmitirá en “La Mañana de LU12” y estará disponible en todas las plataformas digitales del diario.