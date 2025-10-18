Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Vecinos de Lares, en Canning, difundieron videos que muestran a tres hombres persiguiendo y golpeando a un carpincho con palos de metal y una soga, sin atender los gritos de los residentes del barrio. Las imágenes muestran cómo el animal fue arrastrado y golpeado, mientras el personal de seguridad del lugar no intervino.

Una residente del barrio declaró: “Escuchamos gritos de dolor de un animal y corrimos al jardín porque nuestra perra estaba afuera. Vimos a tres personas en uno de los lotes, golpeando al capibara con un palo muy grande y pesado. Les gritamos que no lo hicieran, pero insistieron”.

Intervención del municipio

Matías Bernal, administrador del barrio privado, explicó que se comunicaron de inmediato con la Secretaría de Bienestar de la Municipalidad de Ezeiza. “Vino un veterinario, le aplicó anestesia y retiró al carpincho. El pronóstico es muy reservado, tenía una herida profunda en el cráneo que comprometió su conocimiento”, afirmó.

La municipalidad confirmó que actualmente el animal se encuentra bajo cuidado y que se evaluará su recuperación.

Denuncia y medidas contra los agresores

Según Bernal, los atacantes serían trabajadores de mantenimiento de una empresa tercerizada. “El obrero que aparece en los videos tendrá prohibido el ingreso al barrio y realizaremos la denuncia penal correspondiente. También se tomarán medidas con la empresa encargada del mantenimiento”, explicó.

La vecina que presenció la golpiza agregó que el episodio duró unos 20 minutos y advirtió sobre la peligrosidad de este tipo de actos: “Fue terrible, me da miedo vivir rodeada de gente capaz de algo así”.

Repercusiones y alerta comunitaria

El caso generó indignación entre los vecinos y especialistas en fauna, que remarcan la necesidad de reforzar la protección de los animales silvestres que habitan zonas urbanas y privadas de Canning. La Secretaría de Fauna de Ezeiza continúa evaluando la situación del carpincho y las posibles sanciones para los responsables.