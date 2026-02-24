Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento episodio se produjo en las últimas horas en Castelar, oeste del Gran Buenos Aires, cuando un hombre fue golpeado con un fierro por dos hermanos tras una discusión de tránsito. El hecho ocurrió en la intersección del boulevard Juan Manuel de Rosas y José María Gutiérrez, en la zona de Castelar Norte. Por la fuerza del impacto, la víctima se desvaneció en el lugar.

Un video que trascendió en redes sociales, registrado desde un edificio cercano, muestra con claridad la secuencia. Todo comenzó en horas de la tarde con un intercambio verbal entre un hombre y los dos hermanos, aparentemente tras un roce entre sus vehículos.

Según la reconstrucción de Primer Plano Online, el conductor de la camioneta descendió armado con un rifle, con intención de enfrentar a los otros involucrados. En ese momento, uno de los agresores —vecinos de Morón y empleados de una empresa de motores eléctricos— lo atacó con un fierro usado para aflojar tuercas de llantas, dejándolo inconsciente.

La escena culminó con el traslado de la víctima por una ambulancia del SAME de Morón al sanatorio de Ramos Mejía, donde quedó internada en terapia intensiva. Los hermanos intentaron escapar, pero fueron reducidos por testigos hasta la llegada de la Policía. “Sé hombre, bancate los trapos y esperá a que venga la Policía”, gritaron los presentes al agresor que utilizó el fierro.

Finalmente, los responsables fueron identificados como R.M. y C.M. Este miércoles por la mañana serán indagados por el fiscal Claudio Oviedo, a cargo de la UFI N° 5 de Morón, bajo la calificación de lesiones graves, aunque podría modificarse según la evolución del estado de salud del damnificado.