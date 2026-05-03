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El argentino Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Miami, donde largará desde una destacada octava posición tras una sólida clasificación.

El piloto de Alpine superó a su compañero Pierre Gasly y buscará ratificar su gran momento en Estados Unidos, en una carrera que además modificó su horario debido a las condiciones climáticas.

Colapinto ilusiona en Miami tras su mejor clasificación

Colapinto finalizó 8º en la qualy y logró meterse en Q3 por primera vez en la temporada 2026, lo que generó entusiasmo dentro del equipo. Desde Alpine celebraron el rendimiento en redes sociales: “P8 otra vez para Franco. ¡Vamos!”.

Tras la clasificación, el argentino expresó su satisfacción. “Por fin, después de cuatro carreras, empecé a encontrar un par de cosas. Creo que con lo que teníamos lo maximicé. Es un gran día para mí y para el equipo”, afirmó

Además, destacó que “por alguna razón, en los circuitos que no conozco rindo mejor” y aseguró que el apoyo del público también fue clave: “Acá somos locales, está lleno de argentinos, quiero darles algo lindo para disfrutar”.

La F1 desacó el record de Colapinto

Franco Colapinto, logró la mejor clasificación para Argentina en la Fórmula 1 en 44 años, lo que recordó la hazaña de Carlos Reutemann.

“Colapinto sigue escribiendo su historia en la F1. Ningún argentino había clasificado tan alto desde que Carlos Reutemann fue 6° en Brasil 1982”, escribieron.

Cambio de horario y amenaza de lluvia

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 se correrá este domingo y la FIA decidió adelantar el inicio de la carrera para las 14 (hora de la Argentina) por riesgo de tormentas eléctricas.

“Después de discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde, cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera”, indicaron en un comunicado.

Según señalaron, se anticipan condiciones climáticas inestables para la carrera, con entre 40% y 50% de probabilidad de lluvia. Incluso no se descartan tormentas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y precipitaciones intensas, lo que podría influir en la estrategia de los equipos.

Así quedó la grilla tras una sanción

Una de las novedades fue la descalificación de Isack Hadjar, quien largará desde boxes tras una infracción técnica. Esto benefició indirectamente a Colapinto, que mantiene su posición por delante de Gasly.

Top 10 de largada:

Kimi Antonelli Max Verstappen Charles Leclerc Lando Norris George Russell Lewis Hamilton Oscar Piastri Franco Colapinto Pierre Gasly Nico Hulkenberg

Cómo ver en vivo el Gran Premio de Miami

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en Argentina a través de:

Fox Sports

ESPN

Disney+ (streaming online)

Regresa la Fórmula 1 tras un mes sin actividad

La máxima categoría vuelve a la acción luego de un receso de un mes, tras la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. En este contexto, Colapinto llega en crecimiento y con expectativas de sumar puntos importantes.

Con un buen ritmo y condiciones cambiantes en pista, el argentino buscará dar el golpe en Miami y seguir consolidándose en la Fórmula 1.