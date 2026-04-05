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Un fuerte temporal que azotó a la provincia de Tucumán generó una situación crítica en distintas localidades del sur, donde varias familias quedaron atrapadas dentro de sus viviendas completamente inundadas y solicitaron ser rescatadas de urgencia.

El escenario más delicado se registra en Santa Rosa de Aguilares, donde el agua avanzó con rapidez durante la madrugada y dejó a numerosos vecinos aislados, sin posibilidad de salir por sus propios medios. En medio de la desesperación, pidieron la presencia de lanchas u otras embarcaciones para evacuar a quienes permanecen rodeados por el agua.

Varios vehículos fueron arrastrados. FOTO: AGENCIA NA/ REDES.

“La zona más afectada es La Calera. El camino está cortado y hay desborde del río Medina”, indicó el intendente local, quien además confirmó que la violenta crecida del río Chirimayo provocó serios daños en Alpachiri. Allí, el caudal descalzó la cabecera del puente principal y dejó completamente interrumpida la ruta nacional 65.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que también se registraron complicaciones en la ruta 307, donde las intensas lluvias generaron el arrastre de sedimentos y materiales que obstruyeron distintos tramos, dificultando aún más la circulación y las tareas de asistencia.

“Ha sido muy fuerte la creciente del Chirimayo, volteó árboles y rompió toda la defensa del lado del pueblo”, detallaron autoridades locales. El fenómeno se vio agravado por las lluvias torrenciales en zonas altas como Las Estancias, lo que incrementó el caudal de los ríos y generó momentos de gran tensión entre los habitantes.

La situación también impactó en Villa Quinteros y en el departamento Chicligasta, donde el agua ingresó a las viviendas y se registraron importantes crecidas en el arroyo Barrientos.

En tanto, la capital provincial, San Miguel de Tucumán, sufrió anegamientos severos en distintos sectores, especialmente en las zonas norte y sur. Uno de los puntos más afectados fue el entorno de la Terminal de Ómnibus, sobre la avenida Brígido Terán.

Si bien el Servicio Meteorológico había emitido una alerta amarilla, la intensidad del temporal superó las previsiones y golpeó con fuerza a Alpachiri y localidades cercanas.

Hacia la mañana de este domingo, algunos ríos comenzaron a descender su nivel, aunque las autoridades advirtieron que persiste el riesgo debido al estado de las defensas y los daños estructurales en caminos clave del interior tucumano, por lo que se mantiene la alerta y las tareas de asistencia en la zona.