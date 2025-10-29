Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fin de semana pasado, Gremio Vóley de Puerto San Julián escribió una página inédita para la localidad y para el vóley femenino de Santa Cruz: se consagró campeón del Regional Patagonia Sur disputado en Comodoro Rivadavia y consiguió la habilitación deportiva para competir en el Federal, a realizarse en San Juan en febrero próximo. La campaña, forjada a partir de un proyecto iniciado en 2019, elevó al plantel a la máxima plataforma competitiva de su historia y lo colocó como representante de la Patagonia Sur en el escenario nacional.

El torneo regional se disputó el viernes 17 y sábado 18 de octubre, con sistema todos contra todos y definición por coeficiente de puntos. Participaron cuatro equipos de Chubut y dos de Santa Cruz, entre ellos Gremio. El debut resultó áspero: fue derrota ajustada 2–3 frente a C.S. y D. Trelew, en un juego que dejó lecciones y obligó a recalcular. A partir de allí, el equipo reaccionó con autoridad: triunfo 3–0 en el segundo compromiso, victoria 3–0 a primera hora del sábado ante Austral Vóley, y otro 3–0 por la tarde frente a Universitario de Caleta Olivia. En el cierre, Gremio superó a Km 5 de Comodoro Rivadavia y, con el mejor coeficiente del cuadrangular ampliado, se consagró campeón y aseguró el pasaje al Federal.

La estructura del plantel explica parte del salto competitivo. La plantilla campeona estuvo integrada por Vero Vega, Safira Bahamonde, Gala Zapata, Aixa Kraser, Daiana Odriozola, Paola Odriozola, Marion Hernández, Cielo Morales, Celeste Fracasso, Abril Poklepovich, Mariana González, Nicole Barría, María Florencia Rojas y Aldana Machuca. El cuerpo técnico lo encabezó Matías Avendaño como director técnico, con Franco Cárcamo de asistente. El grupo combinó presencia física en la red, agresividad en el saque y una regularidad notable en la rotación, claves para hilvanar cuatro victorias contundentes tras el estreno.

Con la mira puesta en febrero, el plantel ya planificó una pretemporada con énfasis en volumen de juego, variantes de ataque y lectura de recepción. Al mismo tiempo, Gremio Vóley abrió una campaña para sumar apoyo económico –público y privado– que le permita afrontar traslados, hospedaje, alimentación y logística, y llegar en las mejores condiciones a San Juan. El objetivo es claro: representar a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en un nivel acorde a la ilusión que encendió este título regional.