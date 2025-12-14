Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cerca de 200 representantes de diversos sindicatos de toda Santa Cruz llevaron adelante el “Plenario Provincial de Trabajadores” en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) Río Gallegos.

La asamblea, que contó con la participación de gremios clave como ADOSAC, SOEM, Judiciales, Viales, Panaderos, Sindicato de Comercio, ATE entre otros sindicatos, culminó con un paquete de resoluciones centrado en la defensa de los derechos laborales, salariales y ambientales.

Inicialmente la convocatoria fue en rechazo de la Reforma Laboral, defensa total de la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz. Además de defender los puestos de trabajo en el sector público y privado.

Luis León, secretario general del Sindicato de Panaderos.

Movilización

El punto central del plenario es la convocatoria a una movilización provincial para el próximo 18 de diciembre contra la propuesta de reforma laboral, cuyo horario definitivo será confirmado por la mesa de gremios en los próximos días.

En materia económica, los trabajadores exigieron la creación de un fondo compensador provincial destinado a financiar un aumento salarial de emergencia para los empleados municipales de todas las localidades, buscando paliar el impacto de la crisis inflacionaria.

Solidaridad

La asamblea también expresó su solidaridad y repudio ante hechos ocurridos fuera de la provincia. Por un lado, resolvieron repudiar la represión ejercida por el gobierno de Mendoza contra manifestantes que defendían el agua, exigiendo la “inmediata liberación de las personas detenidas”. En línea con la defensa ambiental, el plenario manifestó su “rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares” y se comprometió a defender los recursos hídricos y el medioambiente.

Miguel del Plá, paritario de ADOSAC.

Finalmente, el documento de resoluciones confirma el apoyo a las luchas de los empleados municipales de Caleta Olivia y Río Turbio, y anuncia el acompañamiento al reclamo de padres del CENTA, exigiendo la regularización del servicio.

La dirigencia sindical anunció que las resoluciones serán plasmadas en un documento provincial y que se convocará un nuevo plenario provincial en febrero, precedido por una asamblea similar en la zona norte de Santa Cruz.