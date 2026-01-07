Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Opinión Austral confimó que en la Argentina registra nuevos casos de Gripe H3N2, lo que genera preocupación, aunque las autoridades sostienen que la mejor receta es la vacunación para prevenir la circulación y que pacientes tengan cuadras graves, lo que provoca su internación.

El último Boletín Epidemiológico Nacional dado a conocer indica que Buenos Aires, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Mendoza registran casos de Influenza A (H3N2), dando un total de, hasta el momento, 18 pacientes afectados, señaló “Noticias Argentinas”.

Recomendaciones

El infectólogo Hugo Pizzi recomendó “usar el barbijo en lugares cerrados” para evitar contagiarse de la gripe H3N2, a la vez que dijo que los síntomas de la misma son “un fuerte dolor de cabeza y mucho cansancio”.

“Cuando llegue la gripe acá sería criterioso usar el barbijo en lugares cerrados donde el aire está viciado”, señaló.

Además, Pizzi manifestó: “Cuando vino el COVID venía con una gran capacidad destructiva y no sabíamos cómo defenderlo. Ahora nos han advertido que viene algo más pequeño”.

“En Australia se produjo un cambio de la gripe, pasó a Nueva Zelanda y luego a Inglaterra que tuvo tres ciudades con camas en los pasillos de los hospitales. Nos han advertido y hay vacunas que le recomiendo a todo el mundo a aplicarla”, expresó.

En tanto, el infectólogo señaló: “Hay algunas obras sociales que decidieron que van a colocar gratuitamente la vacuna porque prefieren hacer ese gasto en vez de gastar en terapias intensivas”.

“En general todos conocemos los síntomas de una gripe. En este caso es un fuerte dolor de cabeza y mucho cansancio. Con una buena hidratación y reposo debería poder recuperarse una persona, pero lo ideal es consulta al médico para prevenir efectos más graves”, aseveró.

Por otro lado, Pizzi comentó: “Mendoza multa a los padres que no aplican la vacuna a sus hijos, 70 familias fueron citadas en la Justicia y todos terminaron vacunando a sus hijos”.