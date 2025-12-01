Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La interna del fútbol argentino volvió a encenderse. Humberto Grondona, director técnico e hijo del histórico presidente de la AFA Julio Grondona, analizó en Crónica HD las críticas que recaen sobre Claudio “Chiqui” Tapia. Para él, el rechazo generalizado se profundizó tras una decisión “no pensada”: la entrega del título anual a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en 2025, una medida definida con la temporada ya finalizada.

Según Grondona, a Tapia “lo insultan en todos lados porque la gente no ve claridad”. Y agregó que este clima se potencia por fallos arbitrales discutidos y decisiones dirigenciales que, a su entender, generan confusión y enojo en los hinchas.

El ex entrenador fue más allá: aseguró que existen árbitros que “dirigen para la corona” y que trabajan bajo presión. Sostuvo que algunos reciben “premios” con designaciones internacionales a pesar de tener malos rendimientos, algo que —según él— no ocurría en la época de su padre: “Antes, si dirigían mal, los rajaban”.

En relación al eterno debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), Humbertito Grondona sostuvo una postura equidistante: “Sirven las SAD, las comisiones directivas o los gerenciamientos… pero si se chorean la plata, no sirve ninguno”. Para él, la clave no está en el modelo sino en la transparencia de quienes manejan los clubes.

La crítica no quedó solo en manos de los Grondona. Ricardo Caruso Lombardi, fiel a su estilo, también apuntó contra la conducción de Tapia. En Crónica advirtió que desde la AFA “subestiman al hincha y al que banca el fútbol con las cuotas sociales y yendo a la cancha”.

El entrenador lanzó un mensaje contundente: “Es complicado cuando la gente ya sabe el resultado de los partidos”. Para él, ciertos arbitrajes dejan en evidencia tendencias que se repiten.

Caruso afirmó que Estudiantes superó a Central Córdoba porque Tapia buscaba “sacarse de encima” a Pablo Toviggino, tesorero de AFA, al igual que -según él- pasó con Rosario Central. Además, advirtió que Gimnasia tiene pocas chances en su duelo contra Barracas Central, porque “ante un partido parejo lo cocinan”.

“El chiquero más grande lo hace con su equipo”, lanzó, en referencia a Gimnasia y la supuesta protección arbitral sobre Barracas.