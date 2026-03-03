Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un mercado de noticias cada vez más competitivo, Grupo Crónica logró un hito histórico al posicionarse como el segundo Grupo de Medios con mayor Audiencia Digital Total en la categoría de noticias en Argentina, de acuerdo con datos certificados por Comscore.

Un crecimiento exponencial basado en el “Periodismo real”

La clave de este éxito radica en la capacidad del equipo para capturar el breaking news y mostrar “lo que pasa” de manera auténtica.

Este enfoque permitió un crecimiento del 104% en comparación con enero de 2025, duplicando su audiencia en apenas un año.

Este ascenso no es casualidad; es el resultado de una estrategia que combina la esencia del periodismo tradicional con herramientas de vanguardia:

Crónica Web: se ubica como la tercera web de noticias más leída del país con 15,8 millones de visitantes únicos.

BAE Negocios: se consolidadó como el medio económico número 1 en redes sociales, superando a competidores tradicionales, con 3,4 millones de visitantes únicos.

Estrategia Digital: tecnología e innovación

El liderazgo actual de Grupo Crónica es producto de una gran inversión en tecnología digital y una visión clara del futuro del sector. Entre los pilares de esta transformación destacan:

Renovación integral: las plataformas webs de Crónica y BAE Negocios fueron rediseñadas para ofrecer una experiencia de usuario superior. Inteligencia Artificial y capital humano: el grupo reforzó sus equipos con una mayor inversión en recursos humanos y el uso estratégico de herramientas de IA para optimizar la producción y distribución de contenidos. Dominio en Redes Sociales: Con un crecimiento interanual del 127% en redes sociales (X, Instagram y Facebook), grupo Crónica logró adaptar su narrativa a los nuevos formatos digitales.

A la par de los gigantes globales

El impacto de Grupo Crónica trasciende la categoría de noticias. Actualmente, se ubica en el puesto 10° del ranking total de audiencia digital en Argentina, compitiendo en niveles de tráfico similares a plataformas globales como Microsoft, TikTok y Mercado Libre, y superando a gigantes del entretenimiento como Netflix y Spotify.

Este logro es un reconocimiento al esfuerzo diario de un equipo que cree en el periodismo que está cerca de la gente, informando con la velocidad que los tiempos actuales demandan pero sin perder la veracidad que nos caracteriza.