El gobierno nacional oficializó este martes la designación de Guido Giana como nuevo secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, en reemplazo de Cecilia Loccisano, cuya renuncia fue aceptada mediante el Decreto 783/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La llegada de Giana marca el inicio de una nueva etapa en la conducción administrativa del área, en línea con los recientes movimientos dentro del Gabinete. El funcionario es una figura cercana al ministro Mario Lugones y al asesor presidencial Santiago Caputo, con quienes comparte una visión orientada a fortalecer la eficiencia y la transparencia en la gestión sanitaria.

Ingeniero químico egresado del ITBA, con especialización en administración hospitalaria y gestión pública, Giana combina una sólida formación técnica con una trayectoria que abarca tanto el sector público como el privado.

Durante los últimos cinco años se desempeñó como director de Administración y Finanzas del Sanatorio Güemes, institución históricamente vinculada a Lugones, donde lideró procesos de modernización y optimización de recursos. También fue gerente de Nuevos Negocios en DroFAr, laboratorio dedicado a la logística y distribución de medicamentos especiales.

En el ámbito estatal, Giana fue gerente Económico-Financiero del PAMI durante la gestión de Mauricio Macri, donde participó en la negociación del convenio marco de medicamentos y en la mejora de la atención a los afiliados. Además, integró el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la conducción de José Luis Giusti.

Con una vocación de servicio ligada al trabajo en equipo, Giana sostiene que “la mejor manera de cambiarle la vida a la gente es a través del trabajo” y que “la política es la herramienta más potente para mejorar estructuralmente la vida en sociedad”.

En el plano político, militó en el PRO y fue concejal en Presidente Perón, donde también se postuló como candidato a intendente por Juntos por el Cambio.

Su experiencia en gestión y su vínculo directo con el sistema sanitario le otorgan una mirada integral sobre el funcionamiento del sector. Con su llegada, el Ministerio de Salud busca reforzar la coordinación operativa y financiera en un contexto de reorganización del Gabinete y redefinición de prioridades en materia de salud pública.