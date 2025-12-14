Este domingo se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires la entrega inaugural de los Martín Fierro de Streaming, un evento organizado por APTRA.

En la antesala de la gala, La Opinión Austral dialogó con Guille Aquino, integrante de Blender y nominado a Mejor Figura Humorística Masculina.

“La verdad que muy contento, con expectativa. Si hubiese podido pagar mi votación, lo hubiese hecho”, expresó con ironía.

Luego adelantó parte de lo que se viene en su canal: “Muchísimas sorpresas que no estoy autorizado a develar”, y destacó el trabajo de Tomás Rebord.

“No creo que Tomás venga hoy, pero tenemos expectativa. Todos acá estamos para el mercado de pases, escucho ofertas siempre. Guille Aquino es carísimo, no vale lo que cuesta”, bromeó.

Finalmente, se refirió a la convocatoria para un nuevo streaming: “Podría ser cualquiera, pero creo que ya hay finalistas. Sé que hay un cura, así que ese no, pero la verdad tengo que mantenerme imparcial”.