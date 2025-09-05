Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La controversia política sumó un nuevo capítulo tras la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Senado. En las últimas horas, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, salió a condenar un posteo publicado por Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”, que contenía expresiones ofensivas contra el senador Luis Juez y su hija.

El funcionario nacional fue tajante al rechazar el mensaje. Lo calificó como “fuera de lugar, inaceptable y absolutamente repudiable”, y aclaró que no había conversado sobre el hecho con el presidente Javier Milei, quien se encuentra de viaje en Estados Unidos.

El mensaje, que circuló masivamente en redes sociales, fue interpretado como parte del accionar del ejército digital que responde al oficialismo, lo que amplificó el impacto político del episodio. Tras el escándalo, Parisini borró la publicación original, aunque posteriormente realizó otro comentario en tono irónico, lo que mantuvo encendida la polémica y multiplicó los cuestionamientos en la esfera pública.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites del discurso digital y la responsabilidad de las cuentas que intervienen en la agenda política, en un contexto signado por la confrontación y la polarización.