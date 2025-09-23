Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió este martes la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y reclamó al Congreso que precise de dónde saldrán los fondos para implementarla.

“Promulgamos la ley como corresponde, el Congreso insistió y no nos queda más remedio que promulgarla, pero la Ley 24.156, en su artículo 38, establece que cuando se sanciona una norma deben estar previstas las partidas presupuestarias necesarias para darle cumplimiento”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia.

Francos también reconoció que los diputados “están en su derecho” de avanzar con una moción de censura en su contra. Sin embargo, advirtió que de no haberse suspendido la aplicación de la norma, podría haber sido denunciado por incumplimiento de deberes de funcionario público.

“Si no están las partidas, la propia ley establece que queda suspendida. No se trata de una decisión política, sino de cumplir con la normativa vigente”, concluyó.