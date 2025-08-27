Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados para brindar su quinto informe de gestión desde que asumió en mayo de 2024. Será el tercer informe del año y comenzará a las 12 del mediodía, tal como lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Durante la sesión, Francos realizará una exposición inicial sobre las medidas del Gobierno y luego responderá preguntas de los distintos bloques parlamentarios. Según trascendió, deberá contestar 1.337 preguntas unificadas de 101 diputados, con predominio de temas vinculados a Economía, Hacienda y Finanzas (477 consultas), además de Capital Humano, Salud, Seguridad y Justicia.

Sin embargo, el eje político estará en la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la difusión de audios que lo involucran en presuntas coimas. La oposición también adelantó que incluirá en la agenda las muertes por consumo de fentanilo.

Francos llegará al recinto acompañado por su equipo técnico, aunque cuenta con la facultad de retirarse si no se respeta el marco de la sesión, algo que ya ocurrió en junio pasado en el Senado, cuando se levantó luego de que lo llamaran “mentiroso”.

En la previa, el funcionario aseguró que el Gobierno mantiene la calma ante la investigación judicial por el caso ANDIS y calificó la situación como un “armado político”. “No le tememos a la Justicia porque en este caso tiene que probarse hechos, y creemos que no los hay”, afirmó en declaraciones radiales.

Además, se espera que Francos utilice su exposición para defender los ejes centrales de la gestión de Javier Milei, entre ellos la reducción de la inflación, el superávit fiscal y la salida del cepo cambiario.