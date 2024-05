Guillermo Michel: “Lo único que hizo Milei en 6 meses es subir impuestos” El ex titular de Aduana criticó la suba a los combustibles, el impuesto a las ganancias y las retenciones a las exportaciones. Además, sostuvo que "el RIGI fue demasiado ambicioso y lo que se otorga es más de lo que piden los empresarios”.

El especialista en derecho tributario, Guillermo Michel criticó a la actual política fiscal del gobierno, la presión tributaria ejercida sobre los contribuyentes, y el discurso engañoso en torno al tema. “Si bien Milei viene diciendo que pagar impuestos es una estafa y un robo, lo único que hizo en los últimos 6 meses es aumentar los impuestos”.

El ex titular de Aduana especificó que “subió el impuesto país del 7,5 al 17,5; eliminó la devolución de IVA, subió impuestos a los combustibles y con la Ley Bases propone subir el impuesto a las ganancias y las retenciones a las exportaciones”.

Con respecto al RIGI, Michel sostuvo: “Me parece bien que haya un régimen de promoción de inversiones, pero el RIGI fue demasiado ambicioso y lo que se otorga es más de lo que piden los empresarios”. Y agregó: “Además, deja afuera a todas las PYMES es inequitativo”.

Asimismo, sostuvo que “con el RIGI el que exporta no tiene obligación de liquidar los dólares en Argentina, puede dejar los dólares afuera. Me parece discutible el nivel de beneficios que trae”. Y finalizó diciendo: “Yo con esto no estoy de acuerdo. Te estás perdiendo de recaudar con bienes personales 0,25 puntos de PBI por año para beneficiar a 25.000 personas con cuentas en el exterior con montos altos. Y le cobran el impuesto a las ganancias a un millón de trabajadores para recaudar 0.4 del PBI”.