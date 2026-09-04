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El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, se manifestó públicamente tras las repercusiones del mensaje en cadena nacional pronunciado por el presidente Javier Milei.

El jefe de Estado afirmó que “las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho” y que “la soberanía no se negocia, se defiende”, al tiempo que anunció el impulso a la Base Naval Integrada, el endurecimiento de sanciones a empresas petroleras sin autorización y la convocatoria a conformar un frente unificado en defensa de la causa soberana.

Ante la postura expuesta por el Ejecutivo central, Melella valoró el viraje de la administración en la estrategia internacional sobre el archipiélago y apoyó la creación de un espacio de coordinación institucional unificado. Sin embargo, advirtió que para llevar a cabo los proyectos de infraestructura estratégicos será indispensable determinar partidas presupuestarias claras, fijar plazos de ejecución concretos y asegurar una articulación directa con la provincia.

El comunicado del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Mellela, tras la cadena nacional del presidente Javier Milei.

Malvinas

A través de un pronunciamiento oficial, el jefe del Ejecutivo fueguino remarcó la importancia de superar las diferencias partidarias para consolidar una política de Estado: “Como Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, destaco el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas. Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas. Por eso acompañamos la construcción de un frente político e institucional unido que nos permita pasar de las declaraciones a las acciones concretas en defensa de nuestra soberanía“.

Respecto del desarrollo de la Base Naval Integrada, obra clave para proyectar la presencia argentina hacia la Antártida y resguardar los espacios marítimos del Atlántico Sur, el gobernador respaldó la medida pero planteó condiciones operativas indiscutibles. “Valoramos la decisión de avanzar con la Base Naval Integrada. Fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y nuestra proyección antártica reafirma la importancia estratégica de Tierra del Fuego y nuestra condición de país bicontinental. Para concretarlo será indispensable establecer presupuesto, plazos y una articulación efectiva con la Provincia“, sostuvo Melella.

Javier Milei encabezó este jueves una cadena nacional en la que anunció nuevas medidas vinculadas al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Reclamos

En el tramo final de su mensaje, el mandatario fueguino solicitó profundizar las acciones diplomáticas y jurídicas en el plano internacional para frenar la explotación ilegal de recursos pesqueros e hidrocarburíferos por parte del Reino Unido. En ese sentido, exigió la reactivación formal del Consejo Nacional de Malvinas para consolidar herramientas normativas de control sobre el territorio insular y la plataforma continental.

“Proteger el Atlántico Sur es una cuestión de seguridad nacional”, sostuvo Javier Milei. En la foto, Ushuaia, Tierra del Fuego.

Melella concluyó su pronunciamiento reafirmando la continuidad histórica del reclamo soberano y la pertenencia de los archipiélagos a la jurisdicción territorial de su provincia: “Este cambio de posición es algo que Tierra del Fuego viene reclamando desde hace años. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes son parte indivisible de nuestro territorio. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y fueron, son y serán fueguinas“.