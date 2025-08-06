Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas horas se conoció que el Consejo Nacional del PRO resolvió intervenir nuevamente el distrito Santa Cruz, a raíz de una intimación judicial que advirtió sobre anomalías en la estructura partidaria. La medida fue oficializada mediante la Resolución N.º 15, firmada el 25 de julio, que establece la designación de Gustavo Perroni como interventor por un período de 180 días.

Precisamente el responsable ahora del PRO de Santa Cruz estuvo en el estudio de LU12 AM680 Radio Río Gallegos, para referirse a este proceso pero también a la actualidad del partido que a nivel nacional conduce Mauricio Macri, y ante la proximidad de las elecciones legislativas del 26 de octubre del 2025.

“La decisión de la intervención no la toma el Partido Nacional, sino es un pedido de la justicia federal” es “ante una irregularidad con respecto a las presentaciones de la Junta Electoral, porque hubo una elección interna partidaria democrática como tiene que ser y no se pudo lograr la posibilidad de que la única lista que se presentó cumpla con los requisitos que dice la Ley de Paridad de Género”, sostuvo.

Perroni fue entrevistado por Carlos Saldivia. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Entonces, “ante esa irregularidad y ante un pedido de apelación, después que la Cámara Nacional igual rechazó ese pedido y continuando con un montón de trámites, haciendo los corrimientos como se tiene que hacer, las correcciones y no llegando a tener en regla lo que dice la ley, la Justicia Federal de Santa Cruz decidió solicitar al Partido Nacional la intervención”, mencionó.

Más adelante, Perroni indicó que hoy en Santa Cruz el PRO cuenta con 1086 afiliados, bastantes menos de los que supo tener en el mejor momento, durante el gobierno de Mauricio Macri. “Nos ha pasado como a todos los partidos políticos con el tiempo; hay un descreimiento con respecto a la política partidaria; muchos afiliados por ahí han presentado la renuncia porque no se ven representados o porque no ven que el espacio al cual ellos apostaron en algún momento, podía llegar a ser una representación en el ámbito gubernamental”, explicó.

Sin embargo, aclaró que desde el 2015 a la fecha “hemos estado participando activamente en lo que viene a ser la vida política partidaria y electoral en el Santa Cruz”. Y, entre otras cosas, manifestó que entre los objetivos dentro del partido será buscar alternativas para que el PRO “también sea una opción para las elecciones de octubre, sin ninguna alianza”.