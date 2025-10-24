Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gustavo Scaglione, titular del holding de medios Televisión Litoral S.A. y La Capital Multimedios, adquirió el 100% del paquete accionario de Telefe (Televisión Federal S.A.) a Paramount Global.

El comunicado oficial indica que la operación busca integrar ambas organizaciones y fortalecer la producción de contenidos en un ecosistema multiplataforma.

Telefe transmite entretenimiento, ficción, deportes y noticias, y posee diversas líneas de negocio. La empresa tiene alcance nacional y mantiene programación en televisión abierta y plataformas digitales.

Darío Turovelzky continuará como CEO de Telefe. En el comunicado, señaló que la adquisición permitirá mantener la estrategia de crecimiento del canal y desarrollar un modelo de gestión orientado a todas las marcas del grupo.

La operación fue estructurada por José Luis Manzano e Integra Capital S.A., quienes actuaron como asesores financieros. No se informó el monto de la transacción.

Con la incorporación de Telefe, el holding de Scaglione cuenta con presencia en televisión, radio y prensa en distintas regiones de Argentina, consolidándose como uno de los grupos mediáticos con mayor alcance del país.