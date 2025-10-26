Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras conocerse los primeros resultados de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei salió al escenario del búnker de La Libertad Avanza para celebrar lo que definió como “una elección maravillosa”. “Es un día histórico para nuestro país. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, expresó el mandatario ante militantes y referentes del espacio liberal.

Con euforia, Milei afirmó que “dejamos atrás 100 años de decadencia” y destacó el respaldo recibido en las urnas por parte de la ciudadanía. El resultado consolida a La Libertad Avanza como la primera minoría en la Cámara de Diputados, con más de 100 legisladores propios junto a sus aliados, lo que representa un importante crecimiento político para el oficialismo.

Con euforia, Milei afirmó: “Dejamos atrás 100 años de decadencia” y agregó que “Argentina ratificó que quiere un cambio”, destacando el apoyo popular a su gestión. El presidente también anticipó que “tendremos el Congreso más reformista de la historia”, en alusión a la nueva composición parlamentaria que se definió tras los comicios.

La nueva composición de la Cámara de Diputados

Con los números actuales, el peronismo mantendrá 98 diputados, mientras que el oficialismo libertario contará con 82 legisladores propios, más del doble de los que tenía hasta diciembre. A ellos se sumarán 22 representantes del PRO y 6 de la Unión Cívica Radical (UCR), alcanzando así un total de 110 diputados alineados con el Gobierno nacional.

Sin embargo, para aprobar leyes clave, La Libertad Avanza necesitará acuerdos con bloques dialoguistas. Entre ellos, Innovación Federal, que tendría entre 7 y 8 diputados; Producción y Trabajo, con 3 legisladores; e Independencia, también con 3 integrantes. Además, el interbloque Provincias Unidas alcanzaría cerca de 20 representantes, aunque sus gobernadores no lograron imponerse en sus provincias.

El nuevo mapa legislativo plantea un Congreso fragmentado, donde los consensos serán esenciales para el avance de las reformas impulsadas por Milei. El presidente celebró los resultados con un mensaje de optimismo: “Argentina está empezando a cambiar, y esta elección es una muestra de que el pueblo quiere seguir por este camino”.