El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció el lanzamiento del programa “Beneficios ANSES”, que entrará en vigencia a partir de septiembre con el objetivo de mejorar el poder de compra de más de 7 millones de jubilados y pensionados en todo el país.

La iniciativa ofrece descuentos en las principales cadenas de supermercados, con una base de 10% de descuento sin tope de reintegro en compras generales. Adicionalmente, algunos comercios extenderán el beneficio al 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Además, mediante un convenio específico con el Banco Nación, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esa entidad podrán acceder a dos beneficios extra.

Por un lado, el reintegro extra del 5% que se aplicará sobre las compras abonadas con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+ MODO en los supermercados adheridos. Este beneficio tendrá un tope de reintegro de $20.000 mensuales.

Además, se aplicarán intereses sobre el saldo en cuenta, el banco pagará una remuneración diaria con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% sobre el saldo que los beneficiarios tengan en sus cuentas, con un tope de hasta $500.000.

En cuanto a los descuentos por supermercado, las condiciones y los topes pueden variar según el comercio. En el caso de Disco, Jumbo y Vea será el 10% de descuento en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro; en Coto y La Anónima, el 10% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro; en Josimar, 15% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro, y en Carrefour, 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $35.000.

Cabe señalar que los descuentos generales no son acumulables con otras promociones y excluyen las categorías de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.