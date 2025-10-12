Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hallazgo del pequeño se produjo este domingo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde se encontraba bajo resguardo policial. La Policía de Córdoba, junto con fuerzas entrerrianas, detuvo a Pablo Laurta, acusado de matar a Luna Giardina y Mariel Zamudio y de sustraer al niño. Según fuentes judiciales, Laurta planeaba cruzar a Uruguay en taxi con el menor.

La operación se realizó en el marco del Alerta Sofía, sistema nacional que coordina la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situación de peligro.

Un contexto de violencia de género

La tragedia se enmarca en un historial de violencia. Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo hace casi tres años tras un intento de ahorcamiento por parte de Laurta. La víctima contaba con un botón antipánico que no llegó a activar durante el ataque fatal.

Las autoridades habían alertado sobre la posibilidad de que el femicida intentara fugar al exterior, lo que motivó un operativo a nivel nacional y un control estricto en pasos fronterizos.

Redes sociales y discurso de odio

Investigadores también identificaron que Laurta creó una cuenta en redes llamada “Varones Unidos”, vinculada a discursos de odio y misóginos, lo que refuerza el perfil de violencia y alerta sobre la peligrosidad del acusado.

Estado del niño y pasos a seguir

El menor, diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), se encuentra en buen estado de salud y bajo resguardo judicial. Los próximos días se definirán las directivas sobre su cuidado y protección, asegurando un entorno seguro tras la conmoción familiar y social que generó este caso.