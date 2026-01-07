Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una beba recién nacida prematura fue encontrada dentro de un cesto de basura en la localidad bonaerense de San Martín. La menor permanece estable, internada en la Terapia Intensiva de Neonatología, debido a que nació con 36 semanas de gestación y el cordón umbilical presentaba un corte realizado de manera artesanal.

De acuerdo al parte policial, el hallazgo ocurrió en avenida Riobamba al 2300. La recién nacida estaba sin ropa y fue trasladada de inmediato en un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde recibió atención médica a cargo de la doctora Melina Pasarelli. La profesional indicó que se trata de una beba prematura, con un peso de 1.890 gramos y un cuadro clínico estable.

Además, la médica señaló que el parto habría sido natural y en un domicilio, y estimó que el nacimiento ocurrió cerca de las 5.00, momento en el cual se seccionó el cordón umbilical de forma artesanal.

Nació de 36 semanas por parto natural casero y el cordón umbilical fue cortado artesanalmente.

El personal del hospital decidió llamarla “Verónica”, en reconocimiento a la teniente primera Ayala Verónica, quien encontró a la menor tras recibir una alerta durante la madrugada de este miércoles 7 de enero.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona. En ese marco, se llevará adelante el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.