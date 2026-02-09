Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Santa Rosa atraviesa horas de fuerte conmoción tras conocerse que una niña de apenas 5 años dio positivo de cocaína en un análisis toxicológico realizado en el Hospital René Favaloro. El hallazgo se produjo durante estudios médicos de rutina y encendió de inmediato las alarmas en el sistema de salud, la Justicia y los organismos de protección de la niñez.

La menor continúa internada, fuera de peligro y bajo seguimiento médico permanente. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación para establecer cómo la sustancia ingresó a su organismo y si existió negligencia o exposición reiterada en el ámbito doméstico.

Cómo se detectó la cocaína

Según confirmaron fuentes sanitarias, la niña ingresó al Hospital Favaloro con un cuadro compatible con convulsiones y síntomas neurológicos que motivaron su internación. Ante ciertos antecedentes del entorno familiar, el equipo médico decidió ampliar los estudios y solicitó un test de toxicología en orina.

El resultado confirmó la presencia de metabolitos de cocaína en el cuerpo de la menor. Frente a ese diagnóstico, el hospital activó de manera inmediata los protocolos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y dio intervención a la Justicia.

Actualmente, la pequeña permanece en sala común, estable y bajo tratamiento farmacológico para revertir los efectos de la intoxicación.

Allanamiento y medidas judiciales

La causa quedó a cargo del fiscal Cristian Casais, quien ordenó un allanamiento en la vivienda donde reside la niña, ubicada entre el Pasaje Silva y la calle Pestalozzi, en Santa Rosa. Durante el procedimiento, personal policial y del Laboratorio Forense recolectó muestras y elementos de interés para determinar si la menor sufrió una ingesta accidental o una exposición ambiental a estupefacientes.

Fiscal Cristian Casais.

“El objetivo es establecer cómo ocurrió el consumo. Por ahora no lo sabemos y todo depende de las pericias científicas”, explicó el fiscal, al referirse al avance de la investigación.

En el inicio de las actuaciones, la policía demoró al padre de la niña, con quien convivía al momento del episodio. Horas más tarde, el hombre recuperó la libertad y quedó supeditado al resultado de las pericias y a la evolución de la causa judicial.

La situación familiar bajo análisis

De acuerdo con la información oficial, los padres de la menor se encuentran separados y la niña estaba al cuidado de su padre cuando presentó el cuadro de salud que derivó en la internación. El fiscal Casais aclaró que el hecho de que el adulto la haya trasladado al hospital no excluye la evaluación de responsabilidades.

“Existe una situación de vulnerabilidad que debemos analizar en profundidad”, sostuvo el funcionario judicial. También confirmó que en la vivienda allanada no residen otros menores, un dato que llevó cierto alivio a los investigadores.

Mientras tanto, la Dirección de Niñez y Adolescencia interviene para definir con quién quedará la niña una vez que reciba el alta médica y garantizar su resguardo integral.

Un antecedente en La Pampa

El caso no resulta aislado y reaviva la preocupación en Santa Rosa por la exposición de menores a drogas. En agosto del año pasado, una beba de ocho meses dio positivo de cocaína tras ser rescatada por la policía cuando estaba en brazos de su padre en la vía pública. Aquella situación también derivó en una intervención judicial y en la actuación de los organismos de niñez.

A seis meses de ese episodio, un nuevo caso vuelve a poner en foco el consumo de estupefacientes en ámbitos privados y la vulnerabilidad extrema de niños y niñas frente a contextos de riesgo.