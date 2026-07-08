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El cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de nueve años al que buscaban desde hace 14 días en La Guaira, luego de los devastadores terremotos de Venezuela, fue encontrado este miércoles.

“Hace unos 40 minutos sacamos sin vida a Lucas. Muy doloroso”, manifestó Guillermo Arana Leyton, jefe del operativo a cargo de la búsqueda del niño, en coordinación con los bomberos de Mérida, a Clarín.

El rescatista dio a conocer que el padre del niño, Marcos Gámez, les dio las gracias en el lugar. “Estaba muy, muy agradecido por el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos días, sobre casi 24 horas de trabajo”, indicó el hombre que pertenece a la brigada Fenix Unit Rescue.

El nene había ido a pasar el día -era feriado en Venezuela– a la casa de sus tíos en La Guaira, lugar que terminó siendo el epicentro del trágico doble sismo que hasta ahora ha dejado 3.685 muertos, más de 16.000 heridos y decenas de miles de desaparecidos.

Según la reconstrucción que pudieron hacer los padres, Blanca Martínez y Marcos Gámez, en base al testimonio de un sobreviviente que lo vio, Lucas y su tío se habían subido al ascensor del edificio donde vivía el hombre, minutos antes de que se iniciara el sismo. La hipótesis era que el niño debía haber llegado al departamento o se podría haber quedado en la zona de las escaleras y el pasillo -había subido hasta el piso 3° porque el ascensor no paraba en el 2°- cuando la estructura comenzó a temblar.

Pedido de ayuda

El caso de Lucas se viralizó en los primeros después de los terremotos, cuando su madre subió un video a sus redes sociales pidiendo ayuda para remover escombros. “Necesitamos más gente que ayude, mano de obra masculina, maquinaria… Hay que traspasar unos muros. (…) Escuchamos sonidos, escuchamos quejidos de Lucas y también escuchamos los sonidos de un bebé de un año y medio que se llama Santiago”, decía Martínez en un video.

Los padres de Lucas mantenían la esperanza de encontrarlo con vida debido a que en el área se había encontrado rastros de calor corporal y del celular. El lunes, el día que habría sido su cumpleaños N°9, un equipo de rescatistas había realizado una prueba de sonido con la voz de Blanca para intentar detectar alguna señal.

En la mañana de este miércoles, la mamá de Lucas anunció que abandonaba las redes sociales por un tiempo, mientras continuaba la búsqueda de su hijo. “Es doloroso leer gente que opina sobre cómo debería llevar este proceso”, expresó.