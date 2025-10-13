Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la conmoción por el doble femicidio de Luna Giardina (26) y su madre Mariel Zamudio (54) en Córdoba, este viernes se encontró un cuerpo en Concordia, Entre Ríos, durante la búsqueda de Martín Sebastián Palacios (49), el chofer que desapareció el martes pasado por esa zona mientras cumplía con el traslado de Pablo Laurta (39), el uruguayo señalado por el brutal crimen y acusado de secuestrar a su hijo de cinco años, quien posteriormente fue rescatado sano y salvo.

De todas maneras, de acuerdo a la información que trascendió, aún no se confirmó que el cuerpo pertenezca a Palacios. El hallazgo se produjo en la zona de Yeruá, a pocos kilómetros del arroyo, en un camino rural. El ministro de Seguridad Néstor Roncaglia y el jefe de la Policía de Entre Ríos se dirigían al lugar. El último registro del teléfono del chofer fue el 7 de octubre en Federación, también en territorio entrerriano, motivo por el cual se realizaban intensos rastrillajes en distintos puntos de la provincia.

El misterio sobre el vínculo entre Laurta y Palacios continúa. Según reveló un detective a Clarín, “ya lo había llevado en otro viaje”. El femicida pidió un traslado desde la terminal de Concordia hacia Rafaela (Santa Fe), a unos 400 kilómetros de distancia. En un video difundido esta mañana, se observa al uruguayo subir al Toyota Corolla de Palacios en la terminal, poco antes de las 20 del martes. Ambos se saludan con un beso.

Esa fue la última imagen de Palacios. Su vehículo apareció incendiado el jueves pasado en el barrio Villa Retiro, en la periferia norte de Córdoba. Las llamas obligaron a evacuar preventivamente a unas 130 personas y provocaron la pérdida total de 14 autos que estaban estacionados. La fiscalía a cargo de Gerardo Reyes sospecha que Laurta ingresó solo a la provincia en ese coche. Testigos afirmaron haberlo visto.

Dos días después, Laurta llegó a la vivienda de Luna y su madre, las asesinó y huyó con su hijo de cinco años con la intención de cruzar hacia Uruguay de manera ilegal. Fue arrestado el domingo en un hotel de Gualeguaychú, gracias al trabajo conjunto entre los ministros de Seguridad de Córdoba (Juan Pablo Quinteros) y Entre Ríos (Néstor Roncaglia). El menor, encontrado en buen estado de salud, recibió la asistencia necesaria.

Leé más notas de La Opinión Austral