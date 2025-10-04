Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante octubre, los gatos negros se convierten en protagonistas de alertas en refugios y campañas de protección animal. La superstición que asocia a estos felinos con la mala suerte y lo sobrenatural sigue influyendo en su bienestar. Además, algunos grupos utilizan gatos negros en rituales de ocultismo, aumentando el riesgo de maltrato.

Halloween y la protección de los gatos negros

Refugios y asociaciones como Gatites del Centenario y Salvando Vidas recomiendan aplazar la adopción de gatos negros hasta después del 31 de octubre. Durante Halloween, la demanda de gatos negros para rituales de ocultismo crece, poniendo en peligro a los felinos. Mantener a estos animales dentro del hogar es clave para su seguridad y bienestar.

Casos documentados de maltrato animal

En los últimos años, se han registrado gatos negros encontrados con signos de tortura. La violencia no se limita a Halloween: otras fechas festivas también muestran un aumento de rituales con animales. Los rescatistas destacan que esta crueldad afecta la salud física y emocional de los gatos y refleja patrones de violencia premeditada.

Cómo proteger a los gatos negros

Las recomendaciones de los refugios incluyen:

Mantener a los gatos negros dentro del hogar durante octubre.

Evitar ofrecerlos en adopción hasta que pase la temporada de mayor riesgo.

Difundir campañas de concientización sobre la protección de gatos negros y romper mitos sobre su color.

El objetivo es garantizar la seguridad de estos animales y fomentar una cultura de adopción responsable, especialmente durante fechas como Halloween y Día de los Muertos.