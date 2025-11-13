Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noticia de la muerte de Jonathan “Jona” Mirol golpeó al corazón del fútbol popular y federado de Río Gallegos. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de despedidas que mezclaron dolor, gratitud y memoria. La familia, sus amigos y los clubes de Gallegos eligieron la palabra pública para intentar abrazarlo por última vez.

La voz más íntima fue la de su hermano, “Gryngo” Mirol, que escribió un mensaje crudo y desnudo de protocolos: “Hermano mío querido, te fuiste mi loco… primero mi viejita y ahora vos. Espero abraces fuerte y cuides mucho del viejo”. En ese hilo, cientos de vecinos y excompañeros dejaron su pésame y recordaron anécdotas del técnico.

Desde la vida institucional, Vial Santa Cruz publicó un texto que expuso el vínculo que Jona construyó en su paso por esa camiseta: “Hoy nos toca despedir a Jona Mirol, gran persona que supo defender los colores de nuestra institución y conseguir grandes logros… Acompañamos en este difícil momento a toda la familia y amigos, en especial a su señora y pequeñas hijas. Q.E.P.D.”.

El adiós llegó con la fuerza de los clubes donde dirigió y jugó. Unión Petroleros Privados (UPP), “el Lobo”, despidió a quien definieron como parte de su identidad: “Jona fue mucho más que un jugador: fue un amigo, un compañero leal, un tipo querido por todos, de esos que dejan huella dentro y fuera de la cancha… Tu lugar en el Lobo será eterno”.

El Boxing Club recordó el período en el que Mirol condujo sus divisiones juveniles durante 2021 y lo despidió con una síntesis que se repitió en múltiples posteos: “Una gran persona, dentro y fuera de la cancha, que dejó su huella en cada grupo e institución que formó parte. Acompañamos a su familia, especialmente a sus hijas, amigos y allegados”.

Jona Mirol cuando era entrenador de las divisiones formativas de Boxing Club, en 2021. También formó parte del cuerpo técnico de Primera División.

Desde otro rincón entrañable del mapa local, Unión Santacruceña publicó: “Unión lamenta el fallecimiento de Jonatan Mirol, joven de nuestra ciudad, entrenador de diferentes clubes y gran persona. Acompañamos a su familia, amigos y allegados en este difícil momento. Q.E.P.D., Pola…”.

El círculo se cerró —al menos por un instante— con el mensaje de San Lorenzo de Villa Adela, el club entrerriano donde trabajaba Jona: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas, instituciones y clubes que se sumaron con su ayuda… para hacer posible que nuestro querido Jona Mirol pueda descansar en paz en su tierra natal, Río Gallegos. Gracias a la solidaridad de todos ustedes, se logró reunir el monto necesario para su traslado… Su recuerdo, su entrega y su amor por estos colores quedarán eternamente en nosotros. Hasta siempre, profe”.

En medio del duelo, las despedidas en redes funcionaron como un memorial colectivo y, también, como una lección de pertenencia. Jonathan “Jona” Mirol fue recordado por lo que enseñó con la pelota —disciplina, solidaridad, alegría— y por lo que sembró en silencio: vínculos.