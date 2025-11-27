El peleador riogalleguense Héctor “La Araña” Almonacid volvió a escribir una página histórica para las artes marciales mixtas argentinas. En Buenos Aires, durante la edición FFC 99, el representante de La Paradoja Team se consagró campeón latinoamericano interino de peso pluma tras derrotar en el tercer round al experimentado “Patrón” Escobar.

El cinturón del campeón.

La definición llegó a través de un mata león impecable, una de las especialidades del santacruceño, que obligó al rival a rendirse. En el video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se lo vio a Almonacid quebrado en llanto, arrodillado en la jaula, completamente desbordado por la emoción después de años de esfuerzo, sacrificio y una carrera construida prácticamente desde cero en Río Gallegos.

Al día siguiente, ya más tranquilo y festejando en la cancha de Nueva Chicago, Almonacid envió un mensaje a quienes siguieron la pelea desde Santa Cruz y a todos los que lo acompañan en su ascenso deportivo. “Hola gente, quiero agradecerles de corazón a los que me estuvieron haciendo el aguante ayer en la pelea, se sintió un montón el cariño”, comenzó en un video que él mismo publicó.

Festejo en la cancha de Nueva Chicago.

El campeón no ocultó lo que significó este logro personal: “Sacrifiqué un montón de cosas por esto, dejé muchas cosas de lado y tener el cinturón hoy me pone muy contento”. También dejó en claro que su objetivo es mucho más grande: “Se vienen cosas más grandes, estoy camino a la UFC. Sigo finalizando gente, tengo ocho finalizaciones, diez victorias. Es mi momento”.

Con la bandera de Río Gallegos siempre presente, cerró su mensaje con gratitud y promesa: “Muchísimas gracias a todos. Se vienen más capítulos de la Araña. Sigan sintonizando nomás”.

This browser does not support the video element.

Con apenas 23 años, Héctor Almonacid consolida su lugar entre los mejores peleadores de la región y se posiciona cada vez más cerca del salto definitivo hacia los grandes escenarios internacionales. Su título en FFC 99 no solo confirma su presente, sino que proyecta un futuro donde la Patagonia vuelve a sonar fuerte en el mundo de las MMA.