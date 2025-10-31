Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lourdes Fernández sorprendió al público al abrir el show de A Teens en el Teatro Gran Rex, marcando su regreso después del complejo episodio judicial que involucró a su ex pareja, Leandro García Gómez, acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. La presentación simbolizó no solo su vuelta a los escenarios, sino también un paso importante hacia la reconstrucción de su vida personal y profesional.

Durante el show, Fernández reflexionó sobre su proceso de recuperación y afirmó: “Un tropezón no es caída”, destacando su deseo de seguir adelante a pesar de las dificultades.

El mensaje de Lissa Vera

En redes sociales, Lissa Vera, compañera de Bandana y pieza clave en la denuncia que permitió el rescate de Lourdes, expresó su apoyo con un mensaje lleno de cariño: “Hermoso verte brillar, la próxima estaré ahí. I love you”.

A pesar del conflicto que surgió entre ambas semanas atrás por la intervención judicial, Lissa dejó claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de su amiga. La cantante también afirmó que no se arrepiente de haber actuado en aquel momento: “Yo hice lo que tenía que hacer. Entiendo que sus más amigas hayan tenido miedo, pero alguien tenía que actuar”.

Próximo reencuentro de Bandana

El 23 de noviembre, las integrantes de Bandana —Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha— volverán a compartir escenario, generando grandes expectativas entre sus seguidores. Aunque la relación entre Lourdes y Lissa se enfrió en las últimas semanas, ambas tienen contrato firmado, lo que obligará a un reencuentro profesional frente al público.

En diálogo con Desayuno Americano, Lissa comentó cómo se prepara para ese momento: “Ya voy a tener tiempo de verla y de mirarnos a la cara. Que pase lo que deba pasar”.

La música como unión

A pesar de los conflictos y del difícil contexto personal, la vuelta de Lourdes al escenario y el mensaje de Lissa reflejan la fuerza del grupo y el valor de la música como unificador. Los fanáticos de Bandana esperan con ansias el reencuentro de las cuatro integrantes, confiando en que la música podrá volver a unir lo que la vida separó.