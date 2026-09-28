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La Feria Internacional de Turismo (FIT) volvió a reunir en La Rural de Buenos Aires a representantes, prestadores y protagonistas de la actividad turística de todo el país y de distintos puntos del mundo. En ese marco, durante la segunda jornada de la edición 2026, La Opinión Austral dialogó con Hernán Lirio, conductor del programa de viajes Tenés que ir, quien se encuentra al frente de la conducción del stand de Solo Patagonia.

Lirio contó que lleva ocho años participando de la FIT y destacó el rol que cumple la feria como una gran vidriera para los destinos turísticos. “Acá se reúne el turismo de todo el país y de América, de diferentes lugares. La gente tiene la posibilidad de conocer cosas que por ahí no conoce en persona y se enamora de los lugares a través de lo que ve y de lo que muestra la gente”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la feria permite que los visitantes descubran destinos y experiencias que luego pueden convertirse en futuros viajes. “Es una gran vidriera para todos los lugares que quieren mostrarse”, afirmó.

Un vínculo especial con El Calafate

Su relación con Santa Cruz ocupa un lugar especial dentro de su recorrido profesional. Lirio contó que visitó El Calafate por primera vez en 2021 y que, desde entonces, regresó en 11 oportunidades. “Calafate era el único destino al que no había ido hasta 2021. Desde ahí ya fui 11 veces. Es un destino al que no me canso de ir”, relató.

Durante la entrevista, destacó especialmente la excursión Todo Glaciares, una de las propuestas de Solo Patagonia. La experiencia parte desde Punta Bandera y permite recorrer durante una jornada distintos paisajes de la región, entre témpanos y glaciares.

“Es una de las excursiones más bonitas. Vas a recorrer los témpanos flotando del glaciar Upsala, pasás por el glaciar Heim, por el glaciar Seco, llegás y ves el glaciar Peineta y después el glaciar Spegazzini”, explicó.

El conductor también puso el foco en las pasarelas y en la posibilidad de contemplar el paisaje en un entorno marcado por el silencio y la naturaleza. “Hay un silencio, se escucha un pajarito nada más y el ruido del agua. Vas caminando por todos lados y viendo el glaciar”, describió.

“Volví hace tres días de ahí y me enamoré de Calafate, de esta excursión que se llama Todo Glaciares, porque ves todos los glaciares en un día. A mí me encanta”, agregó.

La llegada del turismo extranjero

Otro de los aspectos que resaltó Lirio fue la presencia de visitantes internacionales en la Patagonia. Durante su última estadía en El Calafate, aseguró haber encontrado una importante cantidad de turistas provenientes de Brasil y también compartió una particular experiencia durante el viaje en avión, donde coincidió con visitantes de Rusia y Rumania.

“Es muy linda la experiencia de estar con gente de todo el mundo y saber que todos quieren conocer”, sostuvo.

Según explicó Lirio, este es el segundo año consecutivo de la empresa Sólo Patagonia en la feria, aunque es la primera vez que él participa como conductor del stand. (Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral).

Para el conductor, uno de los grandes atractivos de la región está dado por la posibilidad de acceder a los glaciares y tener contacto directo con estos ambientes naturales.

“Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene glaciares tan accesibles como nosotros. No solamente los podemos ver desde muy cerca, sino también pisar, estar arriba de una parte del glaciar y caminarlo”, destacó.

El fenómeno Ramoncito

La popularidad de Lirio también está estrechamente ligada a Ramoncito, su perro y compañero de viajes, que se convirtió en uno de los personajes más reconocidos entre quienes siguen su programa y sus redes sociales.

“Ramón viaja conmigo a varios lugares”, contó, aunque aclaró que no puede acompañarlo a los parques nacionales de la Patagonia debido a las restricciones vinculadas al ingreso de mascotas y a la presencia de otros animales.

Junto a su perro “Ramoncito”. En 2025, cuando recibió el premio en la categoría Viajes y Turismo en Televisión por su programa Tenés que ir, emitido por Canal 9.

Mientras Hernán participa de la FIT, Ramoncito se encuentra acompañado en su casa junto a Pochita, su hermana. El conductor relató entre risas que cuenta incluso con una cámara para poder observarlos cuando está lejos.

Una FIT con premios y emociones

El vínculo de Hernán Lirio con el mundo de los viajes también tuvo un momento especial en 2025, cuando recibió el premio en la categoría Viajes y Turismo en Televisión por su programa Tenés que ir, emitido por Canal 9.

Acompañado por Ramoncito, subió al escenario entre aplausos y recibió la estatuilla con visible emoción. En aquella oportunidad recordó especialmente la enfermedad que atravesó su perro y el tratamiento que le permitió continuar adelante.

“Qué alegría, qué felicidad, es el segundo”, expresó entonces, al recordar que ya había recibido un primer reconocimiento. También contó que había decidido dedicarle el premio a Ramoncito, quien había sido diagnosticado con síndrome de Cushing.

El vínculo entre ambos volvió a aparecer durante su paso por la FIT, donde el conductor contó que muchas de las personas que se acercan al stand lo reconocen y rápidamente preguntan por su inseparable compañero.