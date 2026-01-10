Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras los incendios no dan tregua en Chubut, surgen las historias de pobladores de la zona que lo entregan todo para batallar contra las llamas que se consume los bosques nativos.

Tres hermanos de Epuyén, Germán (17), Nawel (16) y Gonzalo Calfuqueo (15), se sumaron de manera voluntaria al operativo que combate el incendio forestal en la zona de Puerto Patriada, informó Canal 12.

Acompañados por su padre, cruzaron en lancha el lago Epuyén para colaborar junto a brigadistas y vecinos en las tareas de contención del fuego, que afecta a la región desde comienzos de la semana.

Más solidaridad

Además del trabajo en el terreno, la comunidad continúa organizándose solidariamente. La Junta Vecinal del Barrio del Lago impulsa una colecta para reunir fondos destinados a la compra de una motobomba de agua, herramienta clave para proteger viviendas y el bosque.

Desde la organización destacaron el compromiso colectivo y remarcaron la importancia del trabajo comunitario, la empatía y la colaboración para enfrentar la emergencia que atraviesa la Comarca Andina que padece uno de los incendios históricos en la región y el calor reaviva las llamas y no da respiro a los brigadistas y voluntarios.