José López, el exsecretario de Obras Públicas durante los gobiernos kirchneristas, continuará detenido luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido de libertad condicional. En el informe elaborado para evaluar su situación, una frase llamó la atención de los especialistas: al referirse a sus propias equivocaciones, reconoció haber hecho “una de más” y mencionó su afán por conservar cierto poder vinculado al lugar que ocupaba.

El exfuncionario cumple una condena unificada de 13 años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y enriquecimiento ilícito, a raíz del episodio de los bolsos con casi nueve millones de dólares que intentó esconder en un convento de General Rodríguez, en junio de 2016.

La resolución fue adoptada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal 2, que consideró que no estaban dadas las condiciones para concederle el beneficio. Entre los argumentos, señaló que el pronóstico de reinserción social elaborado por los equipos técnicos del establecimiento penitenciario era “unánimemente negativo”.

“Hice una de más”

Uno de los aspectos considerados por el Tribunal fueron los informes psicológicos y criminológicos sobre la evolución de López durante su detención.

Según esos documentos, el exfuncionario no habría alcanzado los niveles de evolución esperables para acceder a la libertad condicional. Los especialistas observaron que no registra una reflexión personal suficiente sobre los motivos de su detención ni sobre las consecuencias de su accionar ilícito.

Al ser consultado específicamente sobre las conductas que considera equivocadas, López identificó haber realizado “una de más”. Al profundizar sobre esa respuesta, reconoció la posible incidencia de su afán por conservar cierto “poder” asociado al lugar que ocupaba.

El informe también indicó que, al hablar del episodio de los bolsos con dólares, reconoció haber participado de los hechos, aunque lo hizo de manera evasiva y defensiva. Además, atribuyó su accionar a circunstancias externas y manifestó que había actuado por “temor”.

El botín de José López hallado en el convento de Luján (imagen video)

Los especialistas señalaron que su arrepentimiento estaba expresado principalmente en el plano discursivo y relacionado con las consecuencias negativas que la detención tuvo para su propia vida. No advirtieron una dimensión suficiente del daño ocasionado a la sociedad.

En cuanto a la causa Vialidad, López negó su responsabilidad y cuestionó la manera en que se acreditó su participación en los hechos.

Excarcelación en Río Gallegos y el regreso a prisión

La situación de López también tuvo un capítulo en Santa Cruz. Después de haber permanecido detenido por el episodio de los bolsos en 2016, obtuvo la excarcelación en 2021 y se radicó en Río Gallegos.

El exsecretario de Obras Públicas permaneció en libertad hasta junio de 2025, cuando volvió a prisión luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena en la causa Vialidad.

La pena unificada de 13 años quedó establecida el 27 de marzo pasado y, según la resolución judicial, tiene vencimiento previsto para el 12 de julio de 2032.

La condena por Vialidad y el juicio de Cuadernos

López fue condenado a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, en la que también fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A esa pena se sumaron siete años y seis meses por enriquecimiento ilícito, vinculado con los millones de dólares que intentó ocultar en el convento de General Rodríguez. También recibió una condena de un año y siete meses por portación ilegal de arma de fuego.

Actualmente, el exfuncionario es juzgado en la causa Cuadernos junto a Cristina Kirchner, en un proceso que investiga presuntos hechos de corrupción vinculados con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Mientras avanza ese debate, el Tribunal Oral Federal 2 rechazó su pedido de libertad condicional y dispuso que continúe detenido. Además, exhortó a que reciba tratamiento psicológico y que se informe sobre su evolución en relación con la comprensión de los hechos que motivaron su condena.