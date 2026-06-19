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El Gobierno Nacional oficializó la adjudicación de la concesión de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay a la multinacional belga Jan De Nul, en sociedad con la empresa argentina Servimagnus. Según la información difundida por el diario La Capital en base al comunicado del Ministerio de Economía, la decisión se tomó tras considerar que el consorcio presentó la mejor oferta en la licitación pública, donde también compitió la firma belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME).

El proceso concluyó sin que se presentaran impugnaciones por parte de las corporaciones participantes. Las autoridades prevén que la firma del contrato definitivo se concrete en un plazo máximo de 30 días, lo que activará de manera inmediata la baja en los costos de logística del transporte fluvial.

El nuevo esquema de gestión privada establece que el operador obtendrá ingresos estimados en más de USD 618 millones anuales durante el período base de la concesión, fijado en 25 años. De este modo, finaliza la administración estatal directa de la Vía Navegable Troncal que regía desde septiembre de 2021, cuando venció el contrato anterior y el Estado asumió la gestión subcontratando las tareas operativas.

El rol estratégico y las tensiones previas

De acuerdo a la información publicada por La Capital, este corredor fluvial de 1.635 kilómetros es la principal vía de salida hacia el océano Atlántico para el 80% de las exportaciones de Argentina, con fuerte concentración en granos y derivados. Además, funciona como un canal logístico indispensable para las cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

La licitación estuvo rodeada de debates geopolíticos en los meses previos. Un grupo de empresas estadounidenses que respaldaban a la competidora DEME envió notas a la Casa Blanca y al Ejecutivo argentino para cuestionar la transparencia del proceso.

A esta situación se sumó una advertencia del congresista republicano Brian Mast al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, señalando supuestos lazos entre Jan De Nul y firmas estatales de China. Ante esto, la adjudicataria aseguró que no habrá intervención de compañías asiáticas ni injerencias estatales externas, y se comprometió a priorizar el uso de tecnologías provistas por proveedores occidentales.

Este concurso representó el segundo intento del Ejecutivo por privatizar la vía navegable. El primer llamado de la actual gestión había sido declarado nulo en febrero de 2025, debido a que solo se había presentado la oferta de DEME, en un contexto donde el oficialismo acusó a la firma de intentar bloquear el procedimiento.